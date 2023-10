Veldrijder Jens Dekker pakt in Spanje eerste zege na comeback

VELDRIJDEN - Jens Dekker (24) uit Fluitenberg heeft vanmiddag in Spanje de internationale veldrit van Lago de As Pontes gewonnen. Het is zijn eerste zege sinds zijn comeback. Hij besliste de wedstrijd in de laatste ronde en hield de Spanjaard Orts elf seconden achter zich. De Belg Thijs Aerts eindigde op de derde plaats.

"Ik ben wel blij met deze zege", reageert Dekker vanuit Spanje. "Ik loop eigenlijk een maand achter in mijn voorbereiding op het seizoen. Bij de gravelwedstrijd in Roden heb ik een botje in mijn hand gebroken waardoor ik tot eind augustus in het gips heb gezeten. Mijn conditie is wel goed, maar ik heb geen specifieke techniektrainingen kunnen doen."

Gezondheidsklachten

Eind 2020 hing Dekker zijn fiets aan de wilgen na verschillende gezondheidsklachten. Vooral onvoorspelbare ademhalingsproblemen hinderden hem tijdens wedstrijden. Na dik drie jaar is hij nu bezig aan zijn comeback.

"Ik rij hier in Spanje vijf wedstrijden in negen dagen", vertelt Dekker. "Ik ben al een keer derde en een keer vijfde geworden. Ik wil hier vooral wedstrijdritme opdoen en ik moet punten halen voor de UCI-ranglijst. Omdat ik er dik drie jaar uit ben geweest, stond ik niet meer op die lijst."

"Om in grotere wedstrijden wat verder naar voren te kunnen starten heb ik die punten nodig", legt Dekker uit. "Voor eventuele deelname aan wereldbekerwedstrijden heb ik ook nog niet genoeg punten. Alleen met een aanwijsplek van de bondscoach zou ik kunnen starten."

Sinds december in training