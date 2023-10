Programma zaterdag- en weekendvoetbal

VOETBAL - De amateurvoetballers komen dit weekend weer volop in actie. Bekijk hier tegen wie je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

ACV tegen andere promovendus

ACV speelt dit weekend, in eigen huis, tegen GVVV. Geen onbekende voor de Asser voetbalclub, want vorig seizoen speelden beide clubs nog in de derde divisie tegen elkaar. ACV werd kampioen en de ploeg uit Veenendaal promoveerde via de nacompetitie.

Beide ploegen doen het dit seizoen uitstekend in de tweede divisie. ACV staat op een keurig nette tiende plaats met elf uit acht, terwijl GVVV zelfs zesde staat met veertien uit acht.

Hoogeveen weer op zaterdag

In de derde divisie A komt zondagclub Hoogeveen weer op zaterdag in actie. Vanmiddag reist de ploeg van trainer Stef Lamberink af naar Katwijk aan Zee voor een ontmoeting met Rijnvogels. Hoogeveen verloor vorige week van IJsselmeervogels en zakte daardoor naar de zeventiende plek op de ranglijst. Rijnvogels doet het een stuk beter en is de nummer tien van de derde divisie A.

Onze Club

Naast ACV-GVVV staan er vandaag ook twee camera's van Onze Club bij andere wedstrijden. Vanmiddag staat er een camera bij Hollandscheveld-VAKO, een ontmoeting in de 4e klasse F. Hollandscheveld heeft na drie wedstrijden negen punten, terwijl de gasten uit Vries slechts twee punten hebben.

De tweede camera staat vanavond bij DZOH-WKE'16. De derby van Emmen begint vanavond om 19:00 uur. DZOH doet het uitstekend in de 1e klasse J van het weekendvoetbal, de ploeg staat tweede. WKE'16 is het seizoen slecht begonnen, maar pakte vorige week de eerste drie punten in de competitie.

Onze Club, het amateurvoetbalprogramma van Nederland, begint morgenavond om 18:30 uur op TV Drenthe.