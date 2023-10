Programma zondag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Dit weekend komen de amateurvoetballers weer volop in actie. Bekijk hier tegen welk team je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

Onze Club

De camera's van Onze Club, het amateurvoetbalprogramma van Nederland, staan vanmiddag bij twee wedstrijden. In Annen komt vanmiddag, in de 2e klasse J, Roden op bezoek. De thuisclub heeft na drie wedstrijden vier punten, terwijl de gasten twee wedstrijden hebben gespeeld en nog geen punt hebben verloren dit seizoen.

In de 3e klasse C staat de pikante derby tussen Sweel en Sleen op het programma. Vorig seizoen verloor Sweel het kampioenschap op de laatste speeldag, door van Sleen te verliezen. De ploeg uit Zweeloo aast op revanche vanmiddag en Onze Club is erbij.