Freriks wil meer in Frankrijk: 'Het gevecht ga ik aan'

HANDBAL - In jaar twee in Frankrijk wil Merel Freriks (25) uit Emmen een grotere rol. Haar aflopende contract bij Brest zet de cirkelspeelster aan het denken. "Het aantal speelminuten kan beter en ook wil ik van grotere waarde zijn."

Voor het eerst in drie maanden was Freriks de afgelopen dagen in Nederland. "Deze week ben ik met het Nederlands team op Papendal en in Almere. Tussendoor kon ik anderhalve dag naar huis", lacht ze.

Slechts een paar keer per seizoen ziet Freriks haar ouders, broer en vrienden. "Al komen mijn vader en moeder ook naar Brest of Europese uitwedstrijden in bijvoorbeeld Duitsland. Dat is leuk. Tuurlijk vraag je, je wel eens af of je dit wilt, maar het is superleuk. Ik kom op veel gave plekken, Brest is een hartstikke mooie plaats en je weet dat dit voor nu is. Ik handbal niet heel mijn leven."

Pauletta Foppa