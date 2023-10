Andrea Deelstra balanceert op dun koord richting olympische limietpoging

ATLETIEK - Op 3 december doet marathonloopster Andrea Deelstra in Valencia een poging om de olympische limiet voor de Spelen van Parijs te lopen. Het zouden de derde Spelen in haar carrière worden. Maar de voorbereiding gaat nog niet van harte.

Vorig jaar juni werden bij de 38-jarige atlete tijdens een operatie haar bekken- en liesslagader van haar linkerbeen bevrijd. Daar was door alle belasting een knik in gekomen die de bloedtoevoer naar haar been belemmerde. Maar het lijkt erop dat die blessure nog niet helemaal is verholpen. Tijdens de Dam tot Damloop, een maand geleden, kreeg ze een terugslag.

"Toen was ik er even helemaal klaar mee en toen dacht ik: ik kap ermee, waarom zou ik het nog allemaal doen?", reageert Deelstra. "Maar toen heb ik even met m'n fysio's, met m'n masseur en vriend gesproken en toen dacht ik: ik ben verder in goede doen en waarom gaan we niet op zoek naar de juiste weg voor mij?"

Met goed gevoel carrière afsluiten

En die weg moet haar volgend jaar zomer naar de Spelen van Parijs leiden. Na de hitteberoerte tijdens de Spelen van Rio in 2016 en de afgeknelde slagaderen in Tokio, nu twee jaar geleden, wil ze in Parijs haar carrière met een goed gevoel afsluiten.