Stam en Schoon naar laatste acht op WK

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk en Raïsa Schoon bereikten vannacht de kwartfinale van het wereldkampioenschap beachvolleybal in het Mexicaanse Tlaxcala. Het Nederlandse duo versloeg het Amerikaanse koppel Terese Cannon en Megan Kraft in twee sets: 21-18 en 21-17.

Cannon en Kraft, 17e op de wereldranglijst, is nog een redelijk onbekend koppel in het circuit. Beide dames hadden tot dit seizoen een andere partner en zijn pas sinds september samen.

Vormdip te boven

Stam en Schoon bestormden in korte tijd de wereldtop. In hun nog jonge loopbaan stonden ze al op de Spelen in Tokio en voerden ze vorig jaar zelfs even de wereldranglijst aan. Op dit moment staat het duo zevende.