Oranje-handbalsters beginnen EK-kwalificatie met ruime zege op Portugal

HANDBAL - De Nederlandse handbalsters hebben de eerste wedstrijd in de kwalificatie voor het EK van 2024 gewonnen van Portugal. In Almere werd het 38-27 voor de ploeg van bondscoach Per Johansson. Bij de rust stond het 20-14 voor de handbalsters. Merel Freriks uit Emmen tekende voor drie treffers.

Oranje gaat met Tsjechië aan de leiding in de groep. De Tsjechische vrouwen wonnen van Finland. De Nederlandse handbalsters spelen morgen uit tegen Finland.

Aderlatingen wegens blessuregevallen

Johansson moet het in de twee kwalificatiewedstrijden doen zonder Estavana Polman, Laura van der Heijden, Dione Housheer en Bo van Wetering. Keepster Tess Lieder, die voorheen Wester als achternaam droeg, was wel weer beschikbaar. Ze verdedigde tegen Portugal het doel in de tweede helft.

De handbalsters namen meteen een kleine voorsprong van 3-0 door treffers van Angela Malestein en Freriks. Portugal bleef in de eerste helft echter lang in het spoor, kwam terug tot 11-10 en 15-13. Daarna liep Oranje uit naar 19-13 en sloot de eerste helft af met 20-14.

Marge wordt groter

In de tweede helft begon Oranje goed en kwam het op 24-14, voordat Portugal wist te scoren. Die marge gaven de handbalsters van Johansson niet meer weg. Keepster Lieder redde op een strafbal bij 27-18 en greep daarna nog enkele keren uitstekend in.

Malestein was met 8 treffers topscorer. Zoë Sprengers scoorde 7 keer. Inger Smits en Kelly Dulfer waren vijf keer trefzeker.

Programma