FC Emmen ondanks fraaie goal El Messaoudi onderuit tegen VfL Osnabrück

VOETBAL - FC Emmen verloor vanmiddag in een besloten oefenduel van VfL Osnabrück. De nummer 17 uit de 2. Bundesliga won op het hoofdveld van vv Emmen met 2-4. Halverwege het duel, over vier keer 30 minuten, leidde de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie nog met 2-1.

Voor de Drentse club scoorden Piotr Parzyszek en Ahmed El Messaoudi. Met name de tweede treffer was fraai. De Marokkaans-Belgische aanvallende middenvelder schoot schitterend raak in de kruising.

FC Emmen sterker, Osnabrück de goal

In de openingsfase was Emmen de bovenliggende partij, maar ondanks mogelijkheden op de 1-0 voor Jeff Hardeveld en Jari Vlak kwamen de bezoekers - die zonder topscorer Erik Engelhardt speelden- op voorsprong. Uit een omschakelingsmoment bleek de razendsnelle Christian Conteh niet te achterhalen door Michaël Heylen. De van Feyenoord overgenomen aanvaller passeerde Jan Hoekstra vervolgens met een bekeken schot.

Wisselen

Na het tweede half uur wisselde Fred Grim zijn complete basiselftal en was het de beurt aan spelers als Maikel Kieftenbeld, Rui Mendes en Jorrit Smeets. Ook Gijs Bolk, Jasper Huijzer en George Younan uit het beloftenteam van Theo ten Caat maakten in het tweede uur hun opwachting.

Younan en Mendes waren dichtbij de 3-1, maar waar de Emmen-spelers misten daar sloegen de Duitsers keihard toe. John Verhoek, de enige Nederlander in de selectie van de Duitsers, scoorde de 2-2 en amper een minuut later zorgde Henry Rorig voor de 2-3. Weer acht minuten later maakte Conteh zijn tweede van de middag met een fraai wippertje over Eric Oelschlägel.