Stam en Schoon uitgeschakeld op WK

BEACHVOLLEYBAL - Geen goud, geen zilver en ook geen kans op brons. Katja Stam uit Klijndijk en Raïsa Schoon zijn in de kwartfinale uitgeschakeld op het WK in Mexico. De titelfavorieten en nummers 1 van de wereld, Duda en en Ana Patricia uit Brazilië, bleken net als twee weken geleden op het Elite 16-toernooi in Parijs te sterk: twee keer 21-16.

In de eerste set keken Stam en Schoon al snel tegen een grote achterstand aan: 11-4. Ze knokten zich nog wel redelijk terug in de set en dat leverde vertrouwen op voor set twee, waarin het Nederlandse koppel een 2-0 voorsprong pakte.

Die voorsprong van twee bleef tot 10-8 gehandhaafd en vanaf dat moment namen Duda en Ana Patricia het heft in handen. Het werd via 10-12 nog wel 13-13, maar daarna waren de Zuid-Amerikanen gevlogen.

Wereldkampioen 'Queen of the Court'

Daardoor behouden Duda en Ana Patricia de kans om dit weekend hun wereldtitel te prolongeren en zit het toernooi erop voor Stam en Schoon, die in september wel de wereldtitel pakten in de discipline Queen of the Court: een aan populariteit winnende variant op het 'gewone' beachvolleybal waarbij aan elke wedstrijd steevast vijf teams beginnen, waarvan twee daadwerkelijk in het veld staan.