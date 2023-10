Hollandscheveld dendert door en verslaat ook VAKO

VOETBAL - Hollandscheveld is dit seizoen niet te stoppen. Ook de vierde wedstrijd van het seizoen werd in winst omgezet. Vanmiddag werd VAKO aan de zegekar gebonden en op een 6-1 nederlaag getrakteerd.

Snelle voorsprong

De thuisclub begon uitstekend aan de wedstrijd en had binnen twaalf minuten al een 2-0 voorsprong. Na ruim tien minuten bleef Thom Koopman koelbloedig, oog in oog met doelman Ronan Rona. De Vriezer sluitpost was kansloop op de beheerste schuiver van Koopman (1-0). Amper een minuut later moest Rona opnieuw vissen. Dit keer schoot Roy Strijker de bal, vanaf het puntje van de zestien, snoeihard, diagonaal, binnen (2-0).