Hoogeveen weer op koers met knappe uitzege bij FC Rijnvogels

VOETBAL - In de vorige speelronde werd Hoogeveen na een sterke serie door IJsselmeervogels weer met beide benen op de grond gezet, maar dat was slechts van korte duur. De confrontatie met FC Rijnvogels eindigde weer in een goed resultaat: 0-1.

Waar Hoogeveen in de eerste helft de betere ploeg was kwam dit in de score nog niet tot uitdrukking. Daar hoefden de toeschouwers in de tweede helft niet lang op te wachten toen Emil Bijlsma de ban vlak na rust brak voor de bezoekers.

Hoogeveen-trainer Stef Lamberink was content met het resultaat en ook over het spel dat Hoogeveen op de mat legde. "Wij zijn in vorm en laten goed voetbal zien en dan boek je ook resultaat. Het was wel spannend, want we kwamen natuurlijk wel onder druk te staan, maar gelukkig hielden we stand."