Vrouwen ACV lijden thuisnederlaag tegen Saestum

"In de afgelopen wedstrijden legden wij meer energie in de wedstrijd en konden daardoor in de omschakeling ook voor meer gevaar zorgen, maar daar was tegen Saestum geen sprake van. Dat moet beter in de komende wedstrijden." De bezoekers namen halverwege de eerste helft de leiding. ACV deed vlak na rust via Pascalle Pomper nog wel iets terug, maar bezweek uiteindelijk toch onder de druk.



"We kwamen in de tweede helft opnieuw op achterstand en toen namen we risico's. Door een persoonlijke fout van onze keepster werd het daarna ook nog 3-1. Een goed resultaat is nooit concreet in beeld geweest voor ons en dat is erg jammer."