ACV'er Quispel schiet met scherp tegen GVVV: Loepzuivere hattrick en 3-0 winst

'Als trainer van de tegenstander kan ik dan zelfs genieten'

"ACV is voor ons echt een angstgegner", zei GVVV-trainer Gerry Vink na afloop. "Of ik in de rust boos ben geworden? Nee, dat heeft geen zin. Ik heb wel vier keer gewisseld en gelukkig heeft mijn elftal zich na rust wel hersteld. Aan de andere kant ben ik wel zo eerlijk om te zeggen dat ACV het uitstekend heeft gedaan. Met name van de eerste treffer kan ik eigenlijk - zelfs als trainer van de tegenstander - wel genieten. We hebeen nu drie keer verloren van ACV. Nu is het genoeg. Na de winter wachten wij ze op en zullen we de rollen omdraaien"

'Ontevreden over de tweede helft? Nee, absoluut niet'

Ruud Jalving was uiteraard zeer tevreden over zijn elftal. "We maken echt stappen, ook in volwassenheid. Of ik ergens ontevreden ben over de tweede helft omdat we toch niet doorgingen waar we in de eerste helft mee eindigden? Nee, absoluut niet. 3-0 is gewoon een lastige stand. Moet je op zoek naar de vierde of de 3-0 koesteren. Ik vind dat we het goed gedaan hebben."