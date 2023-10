Joel Zweerink schiet DZOH voorbij WKE'16

VOETBAL - DZOH heeft de stadsderby van Emmen tegen WKE'16 vanavond met 1-0 gewonnen. Op sportpark Zwaneveld in de Emmer wijk Rietlanden, was de overwinning voor de thuisclub verdiend.

Door de overwinning nestelt DZOH zich naast koploper Oranje Nassau. Beide ploegen hebben na vier duels tien punten. WKE'16 blijft, na vier wedstrijden op drie punten steken en blijft in de gevarenzone.

Lekkere sfeer

Er waren ruim duizend toeschouwers op het duel afgekomen en de wedstrijd begon iets verlaat, omdat de rook van het Bengaalse vuur op het veld bleef hangen. Toen de rook amper was verdwenen kwam DZOH bijna direct op voorsprong. De eerste corner werd door Tom Hiemstra bijna binnen gekopt, maar zijn kopbal belandde op de lat.

Niet veel later was het wel raak. Eerst redde doelman Wim Kok bekwaam op een poging van Bjørn Jansen, maar was dertig seconden later kansloos op het schot van Joel Zweerink, die de 1-0, van een meter of twaalf, droog, diagonaal binnen schoot.

Veldoverwicht DZOH

Ook in het vervolg van de eerste helft was de thuisclub de betere ploeg, had een veldoverwicht, maar heel veel grote kansen kwamen er niet. De tweede helft was meer in evenwicht dan de eerste. WKE hanteerde minder snel de lange bal, waardoor het beter tot voetballen kwam. Veel kansen leverde dat echter niet op. Aan de andere kant kreeg ook de thuisclub nauwelijks kansen.

Rood voor Haak

Tien minuten voor tijd sloeg de vlam in de pan. Scheidsrechter Knol zag een vermeende overtreding op WKE speler Bjorn Plaggenborg over het hoofd, waarna verdediger Brian Haak revanche nam en een overtreding van achteren maakte. Knol was onverbiddelijk en trok direct de rode kaart en Haak kon vroegtijdig douchen.

In de slotfase verzuimde DZOH de voorsprong te vergroten en bleef het tot het laatste fluitsignaal spannend. WKE'16 probeerde met een slotoffensief nog een gelijkspel uit het vuur te slepen, maar kon de gelijkmaker niet maken.

'Weekendvoetbal is wel leuk'

Matchwinner Joel Zweerink had genoten van de fantastische sfeer. "Hier doe je het allemaal voor", glunderde de doelpuntenmaker. "Dat weekendvoetbal is wel leuk en we hoeven dit seizoen ook gelukkig minder ver te reizen. Naar WKE en SVBO kunnen we op de fiets."