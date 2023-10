Bekijk hier de samenvatting (en reacties) van ACV - GVVV

'Ontevreden over de tweede helft? Nee, absoluut niet'

ACV-trainer Ruud Jalving was uiteraard zeer tevreden over zijn elftal. "We maken echt stappen, ook in volwassenheid. Of ik ergens ontevreden ben over de tweede helft omdat we toch niet doorgingen waar we in de eerste helft mee eindigden? Nee, absoluut niet. 3-0 is gewoon een lastige stand. Moet je op zoek naar de vierde of de 3-0 koesteren. Ik vind dat we het goed gedaan hebben."