Volle winst voor Sudosa Desto bij oude club Lynn van Mill

VOLLEYBAL - De vrouwen van Sudosa-Desto deden in de Eredivisie uitstekende zaken door het uitduel bij Voltena in het Brabantse Nieuwendijk in winst om te zetten. Het werd 3-0 voor de ploeg van Sudosa Desto-trainer Mark Afman.

Door de zege is Sudosa-Desto medekoploper in de Eredivisie, met 6 punten uit twee duels, net als Zwolle. Apollo 8 en regerend landskampioen Sneek volgen op respectievelijk één punt en twee punten.

De setstanden waren: 13-25, 16-25 en 19-25. Voor Sudosa Desto-aanvalster Lynn van Mill was het een bijzondere ontmoeting. Zij stond tegenover het team dat ze afgelopen zomer verruilde voor Sudosa-Desto. "Het was heel speciaal om tegen mijn oude ploeggenoten te spelen en tegelijkertijd ook heel spannend toen ik de zaal binnenkwam. Het plan was natuurlijk om te winnen en dat is gelukt. Het was ontzettend leuk om iedereen weer te zien."