Volle winst voor Sudosa Desto bij Voltena

De setstanden waren als volgt: 13-25, 16-25 en 19-25. Voor Sudosa Desto-aanvalster Lynn van Mill was het een bijzondere ontmoeting tegenover haar oude club. "Het was heel speciaal om tegen mijn oude team te spelen en tegelijkertijd ook heel spannend toen ik de zaal binnenkwam. Het plan was natuurlijk om te winnen en dat is gelukt. Het was ontzettend leuk om iedereen weer te zien."

Afman was tevreden over het spel dat zijn ploeg speelde. "We hebben met 3-0 gewonnen en dan lijkt het alsof het wellicht makkelijk ging, maar we moesten vol aan de bak. We hebben gewoon heel scherp gespeeld en die inzet is volledig beloond. Lynn van Mill speelde een fantastische pot, want vergeet niet dat ze bij ons vanaf een hele andere positie speelt. Dat deed ze tegen Voltena voortreffelijk."