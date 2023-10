Clubicoon vv Nieuw Buinen, Fré Mensinga, overleden

VOETBAL - Clubicoon van vv Nieuw Buinen en voormalig semi-prof bij Be Quick, Fré Mensinga, is overleden. Dat maakte de Drentse club vandaag bekend via social media. Na een ziekbed overleed hij gisteren, een week nadat hij 86 werd.

Mensinga begon als jeugdspeler bij vv Nieuw Buinen en debuteerde al op 14-jarige leeftijd in het eerste elftal. Hij was een getalenteerde middenvelder die van 1956 tot 1962 als semiprof bij Be Quick speelde. Bij die club promoveerde hij, samen met andere illustere namen als Simon Zoetebier, Janos Bedly en Dick Roelfsema in 1960 naar de Eerste Divisie.

Erelid