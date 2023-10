Opnieuw verlies voor Olhaco tegen VoCASA 2

Eenvoudig heeft Olhaco het nog niet, maar Arling ziet ook positieve punten. ''We zijn nu in elk geval van de hatelijke nul af en dat is positief, al pak je daar geen punten mee natuurlijk. We misten in deze wedstrijd gewoon de passie en het vuur dat we nodig hebben om resultaat neer te zetten. Na wat omzettingen begon het bij ons wel wat beter te draaien en kregen we in de laatste set nog wel het gevoel dat er iets te halen viel, maar het was net niet goed genoeg.'' De setstanden waren als volgt 18-25, 19-25, 25-23, 25-19 en 10-15.