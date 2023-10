VCG, Bargeres en CEC blijven foutloos in 5e klasse

VOETBAL - Van de vijf nog foutloze Drentse clubs in de zaterdag 5 klasse F en G kwamen er dit weekend vier in actie. CEC, VCG en Bargeres wonnen hun duel en blijven daardoor koploper met nu 12 punten uit 4 duels.

SC Angelslo verloor voor het eerst en het Meppeler Alcides was vrij.

5e klasse F

In de 5e klasse F delen Bargeres en CEC de koppositie. Beide ploegen wonnen zaterdagmiddag met 6-0. Bargeres deed dat op eigen veld tegen NWVV uit Nieuw Weerdinge, terwijl CEC thuis geen kind had aan Westerlee.

Grote man bij CEC was invaller Maurice Kampman. De oud-speler van onder andere FC Emmen, RKC, Valthermond, WKE'16 en SVBO schoot vier keer raak en dat terwijl hij pas twintig minuten voor tijd in het veld kwam. Rick Wijnholds en Jamie Oost hadden de ruststand op 2-0 bepaald.

Ook bij Bargeres - NWVV was het bij rust 2-0, door treffers van Mitchell de Graaf en Yorick de Zweerink. De Zweerink was na rust ook verantwoordelijk voor de 3-0 en 4-0, waarna Rob de Graaff en Sander de Bruin de eindstand naar 6-0 tilden.

SC Angelslo, dat zes punten had uit twee duels, verloor voor het eerst. Bij Damacota werd het 5-2.

Bargeres nog altijd zonder tegentreffers

Bargeres heeft na vier duels 17 goals gemaakt en nog geen enkele tegentreffer geïncasseerd. CEC maakte er ook 17, maar kreeg in de eerste vier duels twee goals tegen. Seta staat drie punten onder Bargeres en CEC met 9 punten uit 4 duels. Op plek 4 volgt SC Angelslo met 6 uit 3.

De meest opvallende uitslag in de 5e klasse F kwam dit weekend uit de provincie Groningen, waar Oldambster Boys met 5-11 verloor van Wagenborger Boys. Erik Kort scoorde zeven keer voor de bezoekers.

5e klasse G

In de andere (deels) Drentse 5e klasse (G) is VCG nu de enige koploper. Die plek deelde de club uit Geesbrug na drie duels nog met Tonego en Alcides, maar de eerste concurrent speelde gelijk bij SVBS'77 en Alcides was vrij.