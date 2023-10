Collin Veijer hikt opnieuw tegen podium aan bij GP Indonesië

MOTORSPORT - Collin Veijer (18) is vanmorgen vroeg als vierde gefinisht bij de snikhete Grand Prix van Indonesië. De Moto3-coureur uit Staphorst, die dit seizoen debuteert in het wereldkampioenschap, kwam op de streep zes-honderdste van een seconde tekort voor een podiumplaats. Ook tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in augustus finishte Veijer al op de vierde plaats,

Veijer mocht ook vanaf de vierde plaats starten, ging als derde de eerste bocht in en lag zelfs even aan de leiding. Lang wist hij zich te handhaven in de top vier maar In de laatste ronde zakte hij terug naar de zevende plek.