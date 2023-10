Geen revanche voor Sweel, Sleen weer te sterk in derby

V|OETBAL - Sweel wilde vanmiddag in de derby tegen Sleen revanche nemen op het mislopen van het kampioenschap van vorig seizoen. De ploeg van trainer Marnix Bakker verloor toen op de laatste speeldag van Sleen en zag Twedo kampioen worden. Vanmiddag waren de buren van Sleen in Zweeloo met 0-1 te sterk.

In de derde klasse C is Pesse koploper, heeft dit seizoen nog geen punt verloren en gaat met twaalf uit vier aan de leiding. Ruinen volgt op twee punten. Sweel staat nu vierde met zeven uit vier, gevolgd door Sleen dat een punt minder heeft.

Vroege voorsprong Sleen

Het duurde even voordat Sweel zich in de wedstrijd meldde. Na een half uur spelen kreeg de thuisclub het eerste kansje van de wedstrijd, maar Sleen-doelman Niels Kloppenburg kende weinig problemen met de doelpoging van Jasper van der Veen. Een paar minuten later had de doelman meer moeite met de poging van Jort Jalving, maar Kloppenburg redde bekwaam.