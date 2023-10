Tweede punt voor VKW: 'Maar dat hadden er meer moeten zijn'

VOETBAL - Eersteklasser VKW is door een punt tegen GVAV-Rapiditas op twee gekomen. In Westerbork werd het vanmiddag 1-1 en dat bezorgde trainer/coach Bernd van Bolhuis na 90 minuten gemengde gevoelens.

Tien minuten voor tijd maakte VKW'er Matthijs Verheul gelijk. In de eerste helft kwam de thuisploeg op achterstand.

"Al leek het ons een buitenspelgoal", zegt Van Bolhuis over de openingstreffer van de gasten uit Groningen. "De eerste helft had GVAV-Rapiditas overwicht en na rust kregen wij meer druk op hen. Dat was mooi om te zien en leverde ook kansen op."