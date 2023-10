Uitslagen en standen zondag- en weekendvoetbal

In de 2e klasse I blijft Roden ook na drie duels zonder puntenverlies. Op bezoek bij Annen werd het - met hangen en wurgen - 1-3. In de 4e klasse D behaalde Nieuw Buinen, in het weekend dat clubicoon Fré Mensinga overleed , weer een clean sheet. Bij vv Gasselternijveen wonnen de oranjehemden met 0-3. Na vier duels heeft Nieuw Buinen 12 punten, met een doelsaldo van 19 voor en 0 tegen.