Opleving E&O in Aalsmeer niet genoeg voor overwinning

HANDBAL - De mannen van E&O hebben vanmiddag voor de vierde keer dit seizoen verloren. In Noord-Holland knokten de Emmenaren zich tegen de opleidingsploeg van Aalsmeer terug, maar moest de thuisploeg in het slot toch laten lopen: 37-30.

Na een matige eerste helft gaf E&O niet op. Een achterstand werd omgezet in een doelpunt voorsprong (26-27).

In het slotkwartier bleek Aalsmeer 2 toch de sterkste partij. "We beginnen niet scherp genoeg. Na een knappe inhaalrace zijn we op", aldus trainer/coach Martin de Hoop.