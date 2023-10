Noordscheschut voor het eerst onderuit: 'We schieten onszelf in de voet'

Rood Melvin Mol

"Als we geen vroege rode kaart hadden gekregen hadden we gewonnen", klinkt Noordscheschut-trainer Berry Zandink overtuigend. "We speelden vijf kwartier met een man minder. Of de kaart voor Melvin Mol terecht was? Ik vond van niet. Ik denk dat een goede scheidsrechter geel had gegeven aan beide spelers die bij het moment betrokken waren. We kregen een vrije bal mee en Melvin wilde die bal snel nemen. Dat wilde een speler van FC Surhústerfean voorkomen door de bal op te pakken, terwijl Melvin uithaalde. De bewuste speler ging naar de grond, maar stond nog geen seconde later weer op."