Vijfdeklasser Hoogersmilde haalt uit, koploper BEW morst voor het eerst

BEW morst

In de tweede helft liep Hoogersmilde uit naar 0-9. Vlak voor tijd scoorde Kuinre de eretreffer.

Door de riante uitzege is Hoogersmilde op negen punten gekomen. Daarmee bezetten de blauw-zwarten de derde plaats in de vijfde klasse A. Ondanks het eerste puntverlies staat BEW nog altijd (gedeeld) eerste in die klasse.