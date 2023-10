Weer nederlaag voor SVBO, ook koploper WVV te sterk

VOETBAL - In de 1e klasse J van het weekendvoetbal wacht SVBO nog steeds op de eerste overwinning van dit seizoen. In Winschoten was koploper WVV met 3-0 te sterk.

Door de nederlaag blijft de ploeg van trainer Peter Timmer steken op één punt uit vier duels en daarmee staat de ploeg uit Barger-Oosterveld op de twaalfde plek. Alleen PKC'83 heeft een punt minder en staat laatste.

WVV beter

De thuisploeg was in de eerste helft de betere ploeg, maar doelman Lennon Ebeltjes hield voor rust zijn doel schoon. Martijn Drent was het dichtst bij een voorsprong voor WVV, maar de Winschoter zag zijn poging tegen de paal belanden.

Ook in de tweede heft houdt SVBO in eerste instantie nog de nul vast en komt het via Emiel Seigers bijna op voorsprong als WVV doelman Tim Lugies in de fout gaat. Na ruim 20 minuten spelen komt de thuisclub toch op voorsprong. Martijn Delger brak de ban en schoot WVV op 1-0.

In de slotfase loopt WVV uiteindelijk uit naar 3-0 door een tweede treffer van Delger en een doelpunt van invaller Ivar Bruins. "In de tweede helft staat het lang 1-0 en in de slotfase stuur ik een extra mannetje naar voren", legt Timmer uit. "Dat duurt drie minuutjes. Een bal valt verkeerd en ligt in ons netje. De 3-0 is om het even."

Afspiegeling van krachtsverschillen?