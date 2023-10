Quispel-show, historische zege DZOH en Roden zwijnt bij Annen: Bekijk nu aflevering 6 van Onze Club

VOETBAL - Het was genieten gistermiddag aan de Kortbossen in Assen, waar ACV voor rust GVVV alle hoeken van het veld liet zien. Een hoofdrol was daarbij weggelegd voor Freddy Quispel. De aanvallende middenvelder scoorde in 38 minuten tijd zijn 4e, 5e en 6e treffer van het seizoen: een onvervalste hattrick. Dat er na rust geen vierde treffer bij kwam mocht de pret niet drukken.