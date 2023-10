Roden zwijnt in Annen: bezoekers nieuwe koploper in 2I

Pompen of verzuipen

Bij Annen was de pijp nog lang niet leeg en met vereende krachten gingen de roodhemden op zoek naar de gelijkmaker, nadat een afstandsschot van Roden-invaller Erolind Derguti net langs de paal scheerde. Uit twee vrije ballen, rondom de zestien had de 2-2 ook kunnen vallen. Had inderdaad, want de 2-2 viel niet. Sterker nog, uit een counter besliste Nick ter Arkel het duel: 1-3.

"We willen kampioen worden", aldus Van der Tuin. "Dat zijn we ook wel aan onze stand verplicht. En over vandaag kunnen we kort zijn. Het was niet best en de drie punten waren eigenlijk iets teveel van het goede."