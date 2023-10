MSC scoort al na 24 seconden tegen Olympia'28

'Beste helft onder mijn leiding'

"Dit was de beste helft die er onder mijn leiding is gespeeld", aldus Wind. "Olympia'28, dat vorg jaar nog in de derde klasse speelde, is gewoon een goede ploeg. Maar wij hebben laten zien dat er in Meppel niets te halen viel voor de Hasselters. Uiteindelijk mochten zij nog blij zijn dat het bij 7-1 bleef."