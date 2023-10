Hartono is na een uur klaar op WTA-toernooi in China

TENNIS - Arianne Hartono heeft zich op het WTA-toernooi in het Chinese Nanchang niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde. De Meppelse was kansloos tegen Vera Zvonareva (6-1 6-2).

De partij was na ruim een uur gespeeld. De 27-jarige Hartono pakte daarin niet meer dan drie games tegen de voormalig finalist van Wimbledon en de US Open. Zvonareva is inmiddels afgezakt tot de 272e plek op de wereldranglijst. Hartono staat daarop 166e.