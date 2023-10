'Kommer en kwel' voor Pruisscher en Verweij in voorbereiding op marathonseizoen

MARTAHONSCHAATSEN - "Het is allemaal kommer en kwel", vat Maaike Verweij (22) uit Veenhuizen de situatie samen. In het voorjaar kreeg ze de ziekte van Pfeiffer en sinds die tijd loopt ze achter de feiten aan.

Haar ploeggenote bij Team Albert Heijn Zaanlander, Arianna Pruisscher (25) uit Nieuw-Dordrecht, scheurde vorig jaar februari op de Weissensee in Oostenrijk een pees in haar linker onderbeen en kampt ook nog altijd met de naweeën. En dat terwijl morgenavond in Groningen het nieuwe marathonseizoen begint.

"Het is een hele kwetsbare blessure", verklaart Pruisscher. "Een pees is slecht doorbloed dus dat duurt heel erg lang. Daar staat sowieso minimaal een half jaar voor en daar ben ik inmiddels overheen. Ik ben nog niet blessurevrij, maar het gaat de goede kant op."

Gescheurde pees

Op 1 februari tijdens de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk rijdt ze in een scheur en komt ze ten val. Ze rijdt de 200 kilometer wel uit en wordt zelfs dertiende. Maar het betekent ook meteen einde seizoen.

"Toen dachten we eerst aan overbelasting. Pas in mei ben ik de MRI in gegaan en toen bleek dat het toch gescheurd was."

'Mentaal soms best zwaar'

En daarom moest ze afgelopen zomer aangepast trainen. "Niet skeeleren, niet hardlopen, geen sprongen. Eigenlijk heb ik alleen vervangende arbeid op de fiets gedaan en dat was mentaal soms best zwaar omdat de rest wel gewoon een programma kon afdraaien", reageert Pruisscher.

Ziekte van Pfeiffer

Bij Verweij ging het in het voorjaar mis. "Ik voelde me steeds vermoeider worden terwijl je je in het voorjaar juist steeds beter wil gaan voelen. En toen kwam uiteindelijk de ziekte van Pfeiffer eruit en dat gooide flink wat roet in het eten."

De handrem moest flink aangetrokken worden. "Gewoon een periode van helemaal niet sporten en daarna heel rustig opbouwen. Eerst een rondje op de gewone fiets of heel langzaam op de racefiets. En zo elke keer weer een stapje omhoog."

Trainer-coach Jillert Anema prijst de vastbeslotenheid van Pruisscher om rustig door te trainen. En dat geldt ook zeker voor Verweij.

'Wat doe ik hier eigenlijk nog?'

Ze kreeg de afgelopen vier jaar veel te verstouwen. Een longembolie, een trombosebeen, haar schouder ging uit de kom en ze brak twee keer haar sleutelbeen, met de ziekte van Pfeiffer dit voorjaar als toetje.

"Tuurlijk heb ik wel eens gedacht: wat doe ik hier eigenlijk nog? Maar ik weet ook op de momenten dat het wel lukt, dat ik het dan nog steeds zo mooi vind. En ook het sporten zelf blijf ik mooi vinden."