Björn Zwikker in de Onze Club Podcast: 'De druk bij WKE '16 is groot, maar daar hou ik wel van'

Stijn Steenhuis praat ons bij over bijzondere doelpuntenmakers van afgelopen speelweekend. Zo is Maurice Kampman terug en heeft de spits van CEC al snel toegeslagen. Ook komt de host met een prachtig verhaal uit Hoogersmilde. Godfrey Serubogo is Oegandees international en komt iedere week met het openbaar vervoer naar de plaatselijke vijfdeklasser om daar de doelpunten aaneen te rijgen.

Sidekick Florian van Velthoven moet zijn hart even luchten over de spelersinterviews na afloop bij wedstrijden van ACV uit Assen. De club speelt tegenwoordig in de Betnation Divisie - we vinden het geen mooie naam - en dan moeten spelers na afloop voor een sponsorbord staan. Van Velthoven vindt het een doorn in het oog en hoopt dat de overige spelersinterviews gewoon in het veld gehouden kunnen blijven.

