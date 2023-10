Hart Sport Club Hoogeveen is dringend op zoek naar nieuwe leden

Eigen AED en EHBO

Beginnen met sporten na hartfalen is vaak angstig. En daarom wordt er bij de Hart Sport Club alle tijd voor genomen. Niets moet, alles mag en er zijn wat extra voorzorgsmaatregelen genomen.

"Als je lid wordt van de club wordt gevraagd wat je mankeert en wat voor medicijnen je gebruikt. Mocht er iets gebeuren en de ambulance moet komen dan kunnen we zo alle gegevens meegeven", legt trainer Jetty van Achteren uit.

"Er zijn ook mensen die niet gereanimeerd willen worden", gaat Benjamins verder. "Dat hoort hier ook bij. We hebben een eigen AED en twee EHBO'ers en dus is alles in principe goed geregeld."

De zoon van Patricia is Jeffrey. Hij is één van de EHBO'ers. Met zijn 35 jaar is hij het jongste lid. Hij heeft net als z'n moeder hartritmestoornissen maar ook astma. En Jeffrey heeft geleerd om de AED te bedienen. Hoewel ook iedereen zonder cursus het apparaat kan gebruiken als men de aanwijzingen die de AED zelf geeft, goed opvolgt.

"Het gebruik is vrij makkelijk en je kan beter iets doen dan niets doen", zegt Jeffrey. "Want anders weet je - als je binnen zes minuten niet begint met reanimeren - dat het waarschijnlijk einde oefening is."

Hard op zoek naar versterking

Mede door de coronapandemie, die voor hart- en longpatiënten een extra spannende tijd was, zijn er nog maar achttien leden over. De club is hard op zoek naar versterking zodat ze in de toekomst naast badmintonnen ook weer kunnen volleyballen zoals in het verleden.

Buiten dat bewegen natuurlijk gezond is, heeft de club ook een belangrijke sociale functie. "Je raakt toch geïsoleerd. Ik durfde in het begin ook het huis niet meer uit", legt Patricia Benjamins uit. "Je bent toch bang. Straks gebeurt er wat en dan?"

'Wordt weinig over ziektes gesproken'

En voor mensen die bang zijn dat het een uurtje 'klagen' is, kan trainer Van Achteren ze geruststellen. "Er wordt weinig over ziektes gesproken maar het is gewoon fijn om elke week even bij elkaar te zijn om gezellig te sporten."