Vivianne Miedema na dertien maanden terug in selectie Oranje

VOETBAL - Na dertien maanden keert Vivianne Miedema terug in de selectie van het Nederlands elftal. De spits uit Hoogeveen, spelend voor het Engelse Arsenal, is door bondscoach Andries Jonker opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden tegen Schotland.

Bondscoach Jonker is blij dat hij over Miedema kan beschikken. "Ik heb met Vivianne en Arsenal gesproken en gekeken naar de mogelijkheden. Vivianne traint bij Arsenal met de groep en zij kan ook bij ons met de groep meetrainen. Als dat goed gaat dan is het eventueel mogelijk dat ik haar inzet in de wedstrijden tegen Schotland."

Naast Miedema is ook de in Emmen woonachtige Sherida Spitse opgeroepen. Oranje speelt op vrijdag 27 oktober de thuiswedstrijd tegen Schotland in het stadion van NEC in Nijmegen. Vier dagen later, op dinsdag 31 oktober, staat de uitwedstrijd op Hampden Park in Glasgow op het programma.