Peize als eerste Drentse club door naar 2e knockoutronde districtsbeker

ACV domineerde de eerste helft, maar zakte - qua niveau - na rust ver terug. Peize werd sterker en scoorde dus tweemaal via Timmer, die na de 1-2 ook nog de 1-3 op zijn schoen had. Aan de andere kant was ACV in blessuretijd nog dichtbij de gelijkmaker. De lat boven Patrick Timmer, de doelman die kort daarvoor werd gespaard door scheidsrechter Nigro na een overtreding op een doorgebroken ACV'er, redde Peize.