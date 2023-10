DZOH en HZVV adel verplicht door in beker

VOETBAL - De twee Drentse eersteklassers die vanavond in actie kwamen in de eerste knockoutronde van de noordelijke districtsbeker kwamen redelijk moeiteloos een ronde verder. DZOH versloeg Havelte met 5-0, terwijl HZVV met 1-4 te sterk was voor SC Rouveen.

DZOH - Havelte was bij rust al beslist. Door een eigen goal en treffers van Bjorn Jansen, Aron Timmerman en Joel Zweerink was het halverweg 4-0 voor de club uit Emmen. Na de pauze bepaalde Karel IJzerman de eindstand op 5-0 voor de nummer 2 van de 1e klasse J tegen de nummer 7 van de zondag 4e klasse A.

HZVV had het tot de rust lastig tegen SC Rouveen, uitkomend in de zaterdag 3e klasse D. Door goals van Jorn Ballast en Yoran Popovic kwam de Hoogeveners op 0-2, maar nog voor rust bracht Rowan Trompetter de spanning terug. Kort na de aansluitingstreffer was Rouveen dichtbij de gelijkmaker, maar Yannick Lier miste een opgelegde kans. Diep in de tweede helft beslisten Jens van Rooijen en Gabriel Fernando het duel in Drents voordeel.