Jan Hoekstra: 'Na dit weekend weten we waar we staan'

'Na dit weekend weten we waar we staan'

Na de afgelopen vijf wedstrijden, waarin 13 punten werden gepakt, is Emmen razendsnel gestegen op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie. Grote vraag is of de huidige derde plaats conform is aan de werkelijke sterkte van de selectie of heeft Emmen met achtereenvolgens Jong Ajax, Jong FC Utrecht, NAC, TOP Oss en Telstar een ander niveau dan ADO Den Haag en FC Groningen getroffen? "Duidelijk is dat we na deze twee wedstrijden, tegen twee goede ploegen, weten we waar we echt staan", aldus Hoekstra.