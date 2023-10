Programma noordelijke districtsbeker en inhaal competitie

Nadat de ploegen in september in de voorrondes in actie kwamen, spelen de ploegen die doorbekeren dit weekend in de eeste knock-out ronde van de noordelijke districtsbeker. Dit leverde voor de Drentse ploegen een aantal interessante ontmoetingen op. Zo staan ondermeer de volgende wedstrijden op het programma: Buinen - FC Meppel, Gieten - Annen, EHS'85 - Germanicus en FC Zuidlaren - Flevo Boys.