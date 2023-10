Enorme domper op De Oude Meerdijk: FC Emmen onderuit na 2-0 voorsprong in topper

VOETBAL - FC Emmen startte geweldig in de topper tegen ADO Den Haag, maar verspeelde in de absolute slotfase de overwinning: 2-3. Door die nederlaag zakt de Drentse club naar plek 4 in de Keuken Kampioen Divisie, met 18 punten uit 10 duels. ADO Den Haag wipt over FC Emmen heen en heeft nu 21 punten.

Koploper blijft Roda JC, met 23 uit 10. Die ploeg komt morgenavond in actie, uit tegen Willem II. De Tilburgers hebben 20 punten uit 10 wedstrijden.

Scholte in plaats van El Messaoudi

Tot ieders verrassing begon Emmen met clubtopscorer Ben Scholte in de basis. De Ter Apeler zou eigenlijk op de bank beginnen, maar Ahmed El Messaoudi - uitgerekend de man in vorm - ontbrak. De aanvallende middenvelder, die in de laatste competitiewedstrijd tegen Telstar een hoofdrol vertolkte en vorige week in het oefenduel tegen VfL Osnabrück op schitterende wijze scoorde, bleek (vanmiddag) geblesseerd te zijn geraakt.

Minder verrassend was de basisplaats voor Lorenzo Burnet. De linkervleugelverdediger kreeg tegen Den Haag de voorkeur boven Jeff Hardeveld, al kondigde die wissel zich al aan tijdens de trainingen afgelopen week.

2-0 binnen 20 minuten

Met Scholte en Burnet begon FC Emmen uitstekend aan het duel tegen een directe concurrent, die een geliefde tegenstander is op De Oude Meerdijk. Van de vorige twintig ontmoetingen in Emmen won de thuisclub er namelijk twaalf.

De dertiende leek al snel in de maak, want binnen twintig minuten leidde de ploeg van Fred Grim met 2-0. De openingstreffer viel in de 12e minuut. Piotr Parzyszek promoveerde een scrimmage met een sliding tot doelpunt. Het was voor de nummer 9 van Emmen zijn derde treffer van het seizoen.

Zeven minuten later ging de bal op de stip, toen een schot van Scholte met de arm werd geblokt door ADO-verdediger Matteo Waem. Scheidsrechter Manschot was gedecideerd en legde de bal, ondanks Haagse protesten, op de stip. Captain Jari Vlak benutte het buitenkansje.

Aansluitingstreffer

Een vroege weelde voor FC Emmen, dat tot dan toe niets te vrezen had van de bezoekers die al zeven duels op rij ongeslagen waren. Maar uit het niets was daarin ineens Henk Veerman. De boomlange spits kopte een voorzet binnen van Henri Kouddossou, die op het randje van buitenspel stond.

Teveel achteruit, ADO profiteert

De tweede helft verliep eigenlijk lange tijd zonder noemenswaardige gebeurtenissen. Beide ploegen creëerden nauwelijks kansen. Wel kreeg ADO Den Haag meer en meer de overhand en werd de ploeg van Grim, die in de rust Maikel Kieftenbeld had gebracht voor Scholte, naar de eigen helft gedrukt. In de omschakeling hoopte Emmen nog wel dreigend te worden, maar dat gebeurde nauwelijks.

Waar de komst van Rui Mendes voor de nodige diepgang had kunnen zorgen, koos Grim voor defensieve zekerheid. Mike te Wierik kwam voor de leeggestreden Robin Schouten. Uitgerekend op het moment dat Mendes zich ontdeed van zijn trainingspak sloeg ADO toe. Invaller Sellouki tikte de tweede kans van de bezoekers tegen de touwen.