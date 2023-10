Fred Grim: 'We hebben in drie momenten verzaakt om meedogenloos te zijn'

VOETBAL - Fred Grim was uiteraard flink teleurgesteld na de deceptie tegen ADO Den Haag, waarin zijn ploeg een 2-0 voorsprong zag verdampen. "Dit is niet wat ik had verwacht. Zeker niet na de beginfase, waarin we goed speelden en diepgang in ons spel hadden."

"In mijn ogen verliezen we omdat we in drie momenten hebben verzaakt om meedogenloos te zijn. Dan kan je zeggen dat het pech is, maar dat moet echt veel beter", aldus de oefenmeester van de Drentse club. "We moeten veel meer overtuiging hebben in die verdedigende acties."