Jari Vlak: 'ADO gaat meedoen, maar wij ook.'

"We geven het weg in momenten", aldus de Volendammer. "Ik vind dat we echt goed speelden in de eerste helft. We maakten twee goals en hadden ook nog wel een derde verdiend. Op het moment dat ADO scoorde hadden ze nog niet één goede combinatie laten zien. Maar ook daarna pakten we het goed en was er niets aan de hand. Dat het dan zo laat in de wedstrijd toch nog misgaat is wel een enorme domper."