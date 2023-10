Olhaco en Sudosa Desto met twee overwinningen door in beker

VOLLEYBAL - De volleyballers van Olhaco kwamen voor de beker in actie en deden dat verdienstelijk met een 3-2 zege op Avior en een 3-0 overwinning tegen SetUp. Ook Sudosa Desto is door met twee zeges tegen VC Sneek (3-1) en Veracles (3-0).

Waar het in competitie nog niet echt wil vlotten voor het team van Olhaco-trainer Xander Arling was er in de beker wel succes. Olhaco-trainer Xander Arling was dan ook zeer content met de behaalde resultaten.

''Dit is mooi en we hebben gewoon heel goed gespeeld. Avior kenden we en dat is een sterke ploeg, maar wij hadden een goed antwoord klaar. De wedstrijd werd gespeeld met vijf sets en daarna moesten we in Deventer met een korte pauze direct door tegen SetUp. Deze tegenstander was iets zwakker en dat zag je ook wel terug in het resultaat, want we leverden bijna niets in.''

Binnenkort wordt bekendgemaakt wie de volgende opponent is in de beker. Arling heeft wel een duidelijke voorkeur. "We hopen natuurlijk op een mooie ploeg uit de Eredivisie!''



Avior - Olhaco 2-3

25-21, 21-25, 25-23, 16-25, 13-15.



Olhaco - SetUp 3-0

26-24, 25-20, 25-12.



De volleyballers van Sudosa Desto kwamen vandaag ook voor de beker in actie en zijn eveneens door naar de volgende ronde.De ploeg van Sudosa Desto-trainer Jheffry Albertoe speelde het eerste duel al vroeg in de middag tegen VC Sneek en sloot deze krachtmeting af met een 3-1 overwinning. Een goede start, maar goed begon het niet vertelde Albertoe.

''We begonnen niet scherp en dat was wel het plan. Daardoor verloren we de eerste set, maar daarna herstelden we ons uitstekend en dat trokken we door in de tweede wedstrijd tegen Veracles die we met 3-0 wisten te winnen.'' In deze wedstrijd draaide Sudosa Desto op volle toeren vond Albertoe. ''Tegen Veracles wisten we wel direct het spel te maken en konden we ook veel dingen improviseren waar we de laatste weken hard aan werken. Het zou mooi zijn als we in de volgende ronde een team uit de Topdivisie ontmoeten voor een echte krachtmeting.''



Sudosa Desto - VC Sneek 3-1

21-25, 25-16, 25-21, 25-15.



Sudosa Desto - Veracles 3-0

25-13, 25-21, 25-14.