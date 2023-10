Olhaco met twee overwinningen door in beker

Waar het in competitie nog niet echt wil vlotten voor het team van Olhaco-trainer Xander Arling was er in de beker wel succes. Olhaco-trainer Xander Arling was dan ook zeer content met de behaalde resultaten.

''Dit is mooi en we hebben gewoon heel goed gespeeld. Avior kenden we en dat is een sterke ploeg, maar wij hadden een goed antwoord klaar. De wedstrijd werd gespeeld met vijf sets en daarna moesten we in Deventer met een korte pauze direct door tegen SetUp. Deze tegenstander was iets zwakker en dat zag je ook wel terug in het resultaat, want we leverden bijna niets in.''