Pesse de kansen, De Weide de doelpunten

VOETBAL - De Weide bereikte vanavond de tweede ronde van de noordelijke districtsbeker door in en tegen Pesse met 1-5 te winnen. Anders dat de uitslag doet vermoeden, was Pesse niet kansloos, sterker nog, het kreeg de meeste en grootste kansen. De gasten uit Hoogeveen waren echter veel effectiever.

In een aantrekkelijke eerste helft kregen de gasten de eerste kans in de wedstrijd, maar een doelpunt van Sander Kat werd, vanwege vermeend buitenspel, afgekeurd. In de tegenaanval werd Pesse direct gevaarlijk. Ingmar Reinders leek op weg naar de 1-0, maar zijn doelpoging kwam tot een eind op de paal.

17-jarige Fennema scoort

Nadat Pesse weer een mooie kans om zeep had geholpen, Niek Brinkman vond net geen medespeler voor het doel van keeper Tygo Woldman, was het aan de andere kant wel raak. De pas zeventien jarige Jesse Fennema bleef uiterst koelbloedig oog in oog met Pesse doelman Ruben Waninge en schoot uiterst beheerst de 0-1 binnen.

De thuisclub was even tien minuten van slag, maar kreeg na twintig minuten spelen een aantal goede kansen, maar Marco Hartman, weer Reinders en Sander Hartman misten een paar goede kansen. De Weide was uiterst effectief, want zes minuten voor rust kwam de ploeg op 0-2. Tijmen Blankestijn kopte een vrije trap panklaar voor de voeten van Mitchell Luchtenberg, die de bal van dichtbij binnenschoot.

Omdat Marco Hartman vlak voor rust weer een enorme kans voor Pesse miste zocht De Weide, enigszins geflatteerd, met een 2-0 voorsprong de kleedkamer op.

Kans na kans

In de tweede helft kreeg Pesse kans na kans, maar de bal wilde er maar niet in. Met name Marco Hartman was ongelukkig in de afronding. Maar het zat de thuisclub ook niet mee. De paal en ook de lat stonden in het tweede bedrijf de aansluitingstreffer in de weg.

Zoals zo vaak treedt dan een oude voetbalwet in werking, zo ook vanavond. De eerste kans na rust voor De Weide leverde direct een treffer op. Ruim twaalf minuten voor tijd besliste Marco Kikkert de wedstrijd door de 0-3 binnen te tikken.

Robin Ian Okken scoorde zes minuten voor tijd nog de eretreffer voor Pesse (1-3). Spannend werd het echter niet meer omdat Carlos Putten en Fennema, met zijn tweede van de avond, de eindstand bepaalden op 1-5.

