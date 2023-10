Maaike Verweij pakt zevende plek tijdens openingswedstrijd Marathon Cup

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij (22) uit Veenhuizen is tijdens de openingswedstrijd van het marathonseizoen in Groningen als zevende gefinisht. Een aangename verrassing voor de schaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander, omdat ze in het voorjaar lang uit de roulatie was in verband met de ziekte van Pfeiffer.