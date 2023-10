E&O onderuit in Venlo

Daarmee wacht de ploeg van E&O-trainer Henrik Bergholt nog altijd op de eerste overwinning als hekkensluiter. De nederlaag in Venlo was terecht blikte Bergholt terug.



''We wisten dat dit een sterke tegenstander is, want we stonden al binnen tien minuten met 7-0 achter, waardoor een goed resultaat nooit in beeld is geweest. Na de pauze ging het niet veel beter, want in deze fase maakten we veel onnodige fouten. We wachten nog altijd op de eerste overwinning, maar blijven er hoe dan ook in geloven.''