E&O zaal uitgeblazen in Venlo

Daardoor wacht de ploeg van E&O-trainer Henrik Bergholt nog altijd op het eerste punt dit seizoen.



''We wisten natuurlijk dat dit een sterke tegenstander zou zijn en dat bleek ook. We stonden binnen tien minuten al met 7-0 achter, waardoor het halen van een resultaat in Limburg een mission impossible werd. Na de pauze ging het niet veel beter. De persoonlijke fouten werden genadeloos afgestraft door de nummer 2 van het afgelopen seizoen in de Eredivisie."