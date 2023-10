Grensrechter FC Klazienaveen voelt zich 'genaaid' en loopt boos weg, maar zit er helemaal naast

VOETBAL - Het bekerduel tussen derdeklasser FC Klazienaveen en FC Assen, dat een klasse lager speelt, is bijna halverwege wanneer Cüneyt Demircioglu van de bezoekers diep wordt gestuurd. De spits, die eerder in de wedstrijd al de 0-1 maakte, passeert dankzij enig fortuin de doelman van de thuisclub en scoort. De vlag van Wibo Reuvers, assistent-scheidsrechter van FC Klazienaveen, is dan al even in de lucht. "Buitenspel", roept hij.

Scheidsrechter Jurre Schepers negeert het vlagsignaal van de clubgrensrechter en wijst naar de middenstip. Doelpunt en 1-2 dus. Enkele spelers van FC Klazienaveen komen verhaal halen. "De speler van FC Assen komt van eigen helft en kan dus niet buitenspel staan", is zijn reactie. Reuvers staat ondertussen nog steeds met zijn vlag omhoog en wordt dan door Schepers geroepen. Er volgt een korte woordenwisseling, waarna de arbiter de vlag van Reuvers overneemt. De clubman is er klaar mee en loopt met een stevige pas het veld over richting de dug-out.

Afspraak

Schepers blaast op zijn fluitje. Is het rust? Nee, zo blijkt even later. De Hoogeveense leidsman laat weten dat hij zonder assistent-scheidsrechter niet verder kan. Hij staakt het duel en laat nog wel weten dat er geen vervelende woordenwisseling heeft plaatsgevonden. "Nee hoor, helemaal niet. Maar ik heb de afspraak gemaakt met mijn assistenten dat als ze vlaggen en ik ze negeer of overrule, ze niet demonstratief met de vlag omhoog moeten blijven staan. Dat deed deze assistent wel en vervolgens wilde hij niet meer verder."

'Of ik volgende week wel weer ga vlaggen?'

Iets meer dan tien minuten later wordt het duel hervat voor nog één minuut in de eerste helft, waarna er meteen wordt gewisseld van speelhelft en de tweede helft in gang wordt gezet. Reuvers staat inmiddels aan de zijlijn te kijken hoe Klazienaveen-teammanager Willie Hemme het stokje (met vlag) van hem heeft overgenomen. "Ik laat me niet naaien", aldus Reuvers. "Of ik volgende week wel weer ga vlaggen? Nou zoals ik de kop nu heb staan, dan niet."

Het bewijs